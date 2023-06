Santiago Pérez: Las posibilidades electorales del presidente Lasso son muy pequeñas

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este viernes 2 de junio del 2023, Santiago Pérez, Director de Clima Social, habló sobre las próximas elecciones presidenciales de agosto y qué enfoque deberían tener las campañas electorales de los candidatos. Pérez dijo también que hay que recordar que este es «un proceso extraordinario», y que se debe tener en cuenta que se eligen autoridades únicamente para terminar un periodo electoral.

El experto dijo que estas elecciones de agosto se rigen bajo nuevas reglas y explicó que la dinámica política va a ser distinta por el corto tiempo que hay para desarrollar el proceso. Según Pérez, debido a los plazos, los candidatos van a tener muy pocas posibilidades de hacer una campaña tradicional.

Por esto, Pérez considera que quienes tienen un mayor nivel de conocimiento y experiencia como figuras públicas, tienen ventajas por sobre los candidatos que son menos conocidos. En ese sentido, dijo que personajes como Yaku Pérez, Otto Sonneholzner y Xavier Hervas, «tienen un plus». El resto de candidatos, aseguró, «empiezan con una desventaja».

Campaña electoral

Santiago Pérez dijo que un punto clave para estas elecciones será la campaña electoral. Esta etapa, explicó, será vital para los candidatos conocidos, pero será aún más importante para los rostros nuevos. Algo que los aspirantes deberían considerar, dijo el experto, es hacer campañas que permitan establecer

una fuerte conexión con los anhelos y demandas de la población. «Un punto clave es conectar con los electores», aseguró.

Un importante aliado en estas campañas, dijo Pérez, serán los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales. Esto, ya que no habrá suficiente tiempo para hacer una campaña en territorio con caravanas y visitas, como se hace usualmente.

Además, Santiago Pérez dijo que los candidatos deben enfocarse en transmitir adecuadamente su mensaje, ya que el país enfrenta varias crisis. Los electores buscan a alguien cuyas propuestas se enfoquen en solucionar problemas como la falta de empleo y la inseguridad.

Candidaturas

En la entrevista, Santiago Pérez también habló de algunas de las candidaturas de las que ya se hablan. Sobre la candidatura de Jan Topic, apoyado por el Partido Social Cristiano, Pérez dijo que «es un experimento desde fuera de la política en un partido que no contaba con una figura fuerte dentro de sus propias filas». Sin embargo, aseguró que es un experimento que no se sabe si va o no a funcionar.

Sobre la Revolución Ciudadana, Pérez dijo que esta es una organización política que en las últimas elecciones ha demostrado estar cada vez más fuerte. El experto dijo que el movimiento parece buscar un candidato leal más que conocido, por lo que aseguró que «hay que ver si su candidatura logra ganar».

Finalmente, sobre una posible candidatura del presidente Guillermo Lasso por el movimiento CREO, Santiago Pérez dijo que «no me convence». El experto explicó que si bien hay una estadística del 20% que dice que la gestión del presidente es buena, eso no significa que ese ese porcentaje se vaya a convertir en votos. «Veo que las posibilidades electorales del presidente Guillermo Lasso son muy pequeñas«, señaló.

