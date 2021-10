Scaloni lanzó una dura declaración tras el partido ante Perú

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, se ha ganado el apoyo de los hinchas con base a trabajo y buenos resultados.

Tras vencer por uno a cero a Perú sobre el final de la triple fecha de eliminatorias, Scaloni compareció ante los medios de comunicación y dejó ver que su etapa personal será su prioridad por encima de todo.

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir: fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles y no estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente, no me interesa en absoluto”, mencionó Scaloni tras el partido ante Perú.

Dos meses antes, cuando Argentina levantó la Copa América en tierras brasileras, Scaloni dijo que su madre había sufrido un quebranto de salud bastante grave y estaba “luchándola” y por esa razón quería dedicarle la consecución del torneo continental a su progenitora.

Scaloni ha llevado a Argentina a un equilibrio importante tanto así que en la triple fecha, la Albiceleste consiguió siete puntos, sacó su portería invicta y logró pasar los tres encuentros sin que ninguno de sus jugadores sea amonestado.

Estos días, el DT argentino tiene previsto viajar hasta la localidad en donde reside su familia para pasar tiempo con ella, tras meses alejado por su compromiso con el equipo nacional.