A las tres leyendas del cine, Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio los volvió a juntar una película: Killers of the Flower Moon. Este nuevo drama policiaco se llevó los aplausos en el Festival de Cannes, no solo por la trama sino por el elenco, el cual monopolizó los reflectores en la alfombra roja.

El tridente Scorsese, DiCaprio y De Niro es uno de los más aclamados a la hora de hablar de la élite del cine. Es por esto que solo con su presencia en Cannes, los fanáticos se alborotaron para recibirlos.

Lea También:

A esto se suma que el filme supone el regreso de Scorsese a la Croisette, pero esta vez fuera de competición. En 1976 obtuvo la Palma de Oro con «Taxi Driver», en 1986 logró el premio al mejor director por «Después de hora» («Jo, ¡qué noche!» en España), y en 1998 fue el presidente del jurado del festival.

Durante la alfombra roja, al trío se desemarcó de sus compañeros de trabajo. Jesse Plemons, que también participa en la película, llegó con su esposa Kirsten Dunst, mientras que Salma Hayek, Cate Blanchett y Tobey Maguire también estuvieron presentes.

Aplausos para Scorsese

Es bien sabido que, dentro de su filmografía, Scorsese ha tenidos dos actores de su vida: Leonardo DiCaprio y Robert de Niro. Esta vez vuelven a encontrarse en «Killers of the Flower Moon», un proyecto que narra la misteriosa serie de asesinatos que sacudió a una comunidad indígena en Oklahoma en los años 1920.

El guion se centra en la historia de la nación indígena Osage. De la noche a la mañana, la tribu se vuelve millonaria con las concesiones para explotar petróleo. Y sus mujeres pasan a ser objeto de codicia de hombres blancos, dispuestos a casarse con ellas para quedarse con el dinero, por todos los medios.

Producida por Apple, la película será estrenada en cines, pero su formato parece ideal para la plataforma televisiva, ya que dura más de tres horas. Las primeras críticas del filme han sido muy positivas. The Hollywood Reporter aclamó la “excelente” interpretación de DiCaprio y aplaudió a Scorsese por haber dirigido una película ‘apasionada’ que honra tanto a las víctimas como a los sobrevivientes.

También en Teleamazonas: