Los Razzies premian a lo peor del cine cada año, pero en este 2023 se vieron envueltos en una gran polémica. Los encargados decidieron este miércoles 25 de enero de 2023 disculparse con Ryan Kiera Armstrong por nominarla a peor actriz con tan solo 12 años.

Armstrong protagonizó ‘Llamas de venganza’ (2022), una película que narra la historia de una chica con poderes extraordinarios que lucha para proteger a su familia de quienes tratan de capturarla. Se trata de un remake que la crítica devastó y como parte de ello nominaron a la actriz infantil a los Razzies.

The razzies are already mean-spirited & classless, but to nominate a kid is just repulsive & wrong. Why put a kid at risk of increased bullying or worse? Be better.