Se cumple el primer fin de semana con estado de excepción renovado. Policías y miembros de las Fuerzas Armadas continuarán con los operativos durante 30 días más en las calles.

El estado de excepción para nueve provincias se renovó por 30 días. Entre las provincias donde rige esta medida se encuentra Guayas, donde la ciudadanía espera que con la renovación se den medidas efectivas para combatir la delincuencia.

Militares y policías continuarán realizando operativos de control este fin de semana. Sin embargo, los ciudadanos consideran que estas medidas no son suficiente.

«La seguridad no se puede gobernar con estados de excepción sino definir una política pública, y esa política pública yo no la miro. Definir si tienen un plan o si están simplemente reaccionando ante lo que está sucediendo. Y ese plan si tiene o no tiene una inversión y un presupuesto», señala Patricio Carrillo, excomandante general de la Policía.

Durante el primer periodo del estado de excepción se han realizado 64 265 operativos solo en Guayas, es decir, unos 2000 operativos por día. Sin embargo, las acciones no son suficientes para la ciudadanía que aún demanda por seguridad.

No obstante, las autoridades aseguran que estas medidas si están dando resultados, pues según las cifras hay 28 bandas desarticuladas, 280 armas decomisadas y 1 141 detenidos durante el primer periodo de estado de excepción.

Además, según el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, los robos se han reducido en un 27% y los asesinatos en un 40% que pasaron de 52 crímenes, entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, a 31, entre el 19 de octubre al 6 de noviembre, cuando ya estábamos en estado de excepción.

Más detalles en el siguiente video: