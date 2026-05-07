Gabriela Rivadeneira: Daniel Noboa quiere ir solo en la papeleta

Gabriela Rivadeneira ofreció una rueda de prensa este jueves para exponer la posición de Revolución Ciudadana frente a las elecciones seccionales de 2027, cuya votación fue adelantada para el 16 de noviembre de 2026.

Durante su intervención, Rivadeneira señaló que el movimiento enfrenta un escenario electoral que, según dijo, tiene “la cancha inclinada”.

Además, cuestionó las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral en medio del proceso previo a los comicios.

Aseguró que su movimiento aún analiza cómo participará en los comicios y que no anunciará las alianzas para evitar posibles sanciones.

RC aún no anuncia con qué organización participará

La dirigente indicó que inicialmente la rueda de prensa estaba prevista para anunciar la organización política con la que participarán en las seccionales.

Sin embargo, aseguró que tras analizar las últimas decisiones de las autoridades electorales decidieron no revelar todavía esa información.

Según explicó, dentro de la militancia de Revolución Ciudadana existe un debate sobre la estrategia política que adoptarán frente al actual contexto electoral.

También hizo un llamado a las autoridades locales de su movimiento que buscarán la reelección para mantener la calma junto a sus bases.

Rivadeneira afirmó que las organizaciones políticas que todavía atraviesan procesos de alianzas y elecciones primarias podrían enfrentar suspensiones o cancelaciones.

Además, sostuvo que actualmente no existe confianza en el proceso democrático electoral del país.

Críticas al regreso de Lenín Moreno

Durante la rueda de prensa, la exasambleísta también se refirió al retorno al país de Lenín Moreno. Rivadeneira calificó ese regreso como un “acuerdo abiertamente político” con el gobierno de Daniel Noboa.

La presidenta de Revolución Ciudadana mencionó además que Moreno permaneció en Paraguay donde no está permitida la extradición, país al que hizo referencia durante sus declaraciones.

También aseguró que el exmandatario intentará desviar la atención de temas relacionados con la situación política y económica del país.