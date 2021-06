Se filtran imágenes de Danna Paola con el cantante Alex Hoyer

La popular cantante Danna Paola nuevamente es sorprendida mientras pasa unos días en España, esto tras el estreno de su sencillo “Idiota”, realizado junto a la banda Morat

Paparazis captaron varias imágenes con un supuesto nuevo romance y las redes sociales han reproducido este momento polémico para la cantante

En las fotografías se puede ver a Danna Paola en un yate acostada con el cantante Alex Hoyer, los dos se encuentran en un momento muy afectuoso

Los rumores de esta posible relación existían desde el año pasado, ya que en diciembre fueron captados juntos afuera de la casa de la cantante.

Sin embargo, la protagonista de Élite negó sostener una relación formal con él.

“Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no”, respondió para el medio Latinx Now!

La actriz y cantante Danna Paola mostró un instante de su intimidad desde su cuenta de Instagram, en la que se le vio disfrutando de las aguas cristalinas de la isla situada en el mar Mediterráneo.