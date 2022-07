Se revela la primera imagen del telescopio Webb de la NASA

La primera imagen del telescopio James Webb, el mayor que se haya lanzado jamás al espacio, fue revelada este lunes.

Esto, en un evento en la Casa Blanca en el que participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La fotografía muestra «un grano de arena sobre la punta de un dedo con el brazo sostenido», según la analogía que hizo el director de la NASA, Bill Nelson, quien se refirió al espacio fotografiado como «una pequeña porción del universo».

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j