Sectores empresarial e industrial a la expectativa frente a posibles futuras paralizaciones

El sector empresarial e industrial están a la expectativa frente a posibles futuras paralizaciones tras las advertencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al romper el diálogo con el Gobierno. La última paralización dejó pérdidas por 1 115 millones de dólares al país y, según el sector industrial, la recuperación tomó seis meses.

“Se ha dicho hasta ahora que no va a haber un paro, pero se habla de una movilización permanente. Nosotros queremos la certeza de que los distintos actores sociales y políticos no nos van a llevar a una confrontación de ese tipo o que no nos van a llevar a una paralización que tanto daño le causó a la ciudadanía en octubre del 2019 y junio del 2022”, dijo Miguel Ángel Gonzáles, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

Por su parte, María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias, dijo que en la última movilización, el 92,8% de los 62 sectores que forman parte de esta cámara reportaron pérdidas. “El 30% del PIB no petrolero está alojado en esta cámara. La mayor parte de esas empresas siguieron pagando el costo del paro por seis meses consecutivos”, aseguró.

Las decisiones del movimiento indígena

Ambos sectores aseguran que pese a ser muy críticos con la gestión del Gobierno, estas tensiones no le hacen bien al desarrollo del país.

La Conaie, Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía) y Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa) resolvieron terminar el diálogo con el Gobierno. Con eso, pidieron la renuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso, por su “incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos”.

Sobre los acuerdos del diálogo, las organizaciones sociales señalaron que no ha existido voluntad política del Gobierno Nacional para su cumplimiento y exigieron al Presidente de la República que dé un paso al costado y renuncie a su cargo.

