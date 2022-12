Mejorar la cyberseguridad es parte del acuerdo con los Estados Unidos

Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos, confirmó detalles del acuerdo que impulsará con autoridades ecuatorianas para luchar contra el crimen organizado. Él reveló que existen tres ejes principales: mejorar la cyberseguridad, atacar a las bandas transnacionales y detener el movimiento de los narcóticos por la región.

El funcionario del gobierno de Joe Biden agradeció la apertura de las autoridades ecuatorianas, lideradas por el presidente, Guillermo Lasso y sus ministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín y del Interior, Juan Zapata.

En el lado ecuatoriano también destacaron el acuerdo y el avance del trabajo con los Estados Unidos. El ministro Zapata aseguró que está en vigencia un acuerdo que permite seguir la trazabilidad de armas, explosivos y compartir bases de datos. «Ya está dando frutos», explicó Zapata.

Mayorkas aprovechó su visita a Quito para supervisar el trabajo que cumplen la delegación diplomática estadounidense, sobretodo relacionados a los acuerdos de cooperación aduaneros y contra el narcotráfico.

«No podemos atacarlos solos, sino en una alianza el uno con el otro. Por ejemplo, destacó la importancia de compartir estrategias en cuanto a la implementación de la tecnología y la innovación a través de la ciberseguridad», explicó el funcionario estadounidense.

Las relaciones políticas con los Estados Unidos viven su mejor momento. En este año cuatro altas autoridades de ese país llegaron a Quito. La primera fue Jill Biden; esposa del Mandatario estadounidense; luego llegó la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y en tercer lugar la subsecretaria de Asuntos Político del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

I was honored to meet with 🇪🇨@LassoGuillermo and discuss the opportunities we have to strengthen our countries’ partnership. Our partnership and friendship are built on shared values and a commitment to increase the security of our democracies. pic.twitter.com/Sm96AVkftk