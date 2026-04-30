Quitan de una calle el nombre del fundador de Aldeas Infantiles tras revelarse sus abusos
El fallecido registró múltiples abusos y violencia contra menores
Varios menores fueron abusados en el pasado por el fundador de Aldeas Infantiles.
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Fecha de publicación
30 abr 2026 - 14:45
La calle de la ciudad de Innsbruck, en Austria, que lleva el nombre del fundador de la ONG 'Aldeas Infantiles SOS', Hermann Gmeiner, será renombrada por revelaciones de abusos a menores perpetrados por Gmeiner.
Según la información, el Ayuntamiento decidió rebautizar la vía con el nombre de Josefine Sölder, una antigua maestra e influyente política.
Tras varios escándalos y denuncias, Aldeas Infantiles reconoció que Gmeiner, fallecido en 1986 a los 66 años, habría cometido "abuso sexual y violencia física" contra al menos ocho menores entre las décadas de 1950 y 1980.
La organización fue fundada en 1949 por Gmeiner
Entre 2013 y 2023, los ocho afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización de 25.000 euros cada uno, además de apoyo terapéutico.
'Aldeas Infantiles SOS' es una organización humanitaria multinacional, fundada en 1949 por Gmeiner y con presencia en todo el mundo, incluida América Latina.
Tras reconocerlos, la organización se ha comprometido a revisar el pasado e impulsar un nuevo proceso para el futuro, éste último acompañado por expertos externos a la organización.
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