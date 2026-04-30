Quitan de una calle el nombre del fundador de Aldeas Infantiles tras revelarse sus abusos

Varios menores fueron abusados en el pasado por el fundador de Aldeas Infantiles.

La calle de la ciudad de Innsbruck, en Austria, que lleva el nombre del fundador de la ONG 'Aldeas Infantiles SOS', Hermann Gmeiner, será renombrada por revelaciones de abusos a menores perpetrados por Gmeiner.

Según la información, el Ayuntamiento decidió rebautizar la vía con el nombre de Josefine Sölder, una antigua maestra e influyente política.

Tras varios escándalos y denuncias, Aldeas Infantiles reconoció que Gmeiner, fallecido en 1986 a los 66 años, habría cometido "abuso sexual y violencia física" contra al menos ocho menores entre las décadas de 1950 y 1980.

La organización fue fundada en 1949 por Gmeiner

Entre 2013 y 2023, los ocho afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización de 25.000 euros cada uno, además de apoyo terapéutico.

'Aldeas Infantiles SOS' es una organización humanitaria multinacional, fundada en 1949 por Gmeiner y con presencia en todo el mundo, incluida América Latina.

Tras reconocerlos, la organización se ha comprometido a revisar el pasado e impulsar un nuevo proceso para el futuro, éste último acompañado por expertos externos a la organización.