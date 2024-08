Alerta de radiación extrema en seis provincias de Ecuador este viernes 2 de agosto del 2024. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que estas condiciones meteorológicas afectarán a la Sierra y Amazonía.

Hasta el sábado 3 de agosto se pronosticó el aumento de temperaturas diurnas en la Sierra, zona centro y sur de la Costa y centro – norte de la Amazonía entre las 10:00 y 16:00. También se prevé el incremento del viento y radiación ultravioleta, que son favorables para propagación de incendios forestales.

Para este viernes se esperan índices de radiación extrema en las provincias de Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Orellana, Napo y Loja. Mientras que los niveles altos se registrarán en el resto de provincias de la Sierra y Galápagos.

Ante ello, el Inamhi insta a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en las zonas señaladas con los niveles más altos en el siguiente mapa:

También recomienda usar ropa que cubra su piel, gorras o sombreros, gafas, paraguas y protector solar. Además de hidratarse y cambiar sus hábitos de alimentación para afrontar estas condiciones climáticas.

«Las condiciones atmosféricas responden al poco contenido de humedad disponible derivado del ingreso de aire seco en los diferentes niveles de la tropósfera», detalló el Inamhi en la alerta meteorológica.

En la Costa está previsto que las temperaturas lleguen este viernes hasta 33° centígrados en ciudades como Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Santa Rosa. Mientras que en la región Interandina se pueden reportar condiciones climáticas de hasta 24° C en Quito y Loja. La Amazonía también será afectada por las altas temperaturas con pronósticos de hasta 31° C y Galápagos podría tener reportes de hasta 29° C.

