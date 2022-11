El director técnico Gustavo Alfaro habló en la última rueda de prensa previo al partido frente a Países Bajos sobre la titularidad de Enner Valencia; el seleccionador argentido señaló que al ‘atacante no se lo saca por nada’, y estará apunto para este encuentro.

En la rueda de prensa que duró alrededor de 15 minutos, Alfaro resaltó que todos sus jugadores están disponibles y en condiciones para disputar este encuentro.

El estratega también habló de un cambio en el sistema de juego, que no es del todo nuevo para la «Tri», ya que su equipo ya ha practicado esta línea defensiva de 3 en varios partidos comprabatorios que la selección disputó previo al Mundial.

También destacó los rivales que han sorpendido en esta Copa del Mundo y han dado «batacazos» como lo hicieron selecciónes de Arabia Saudita y Japón, rivales que los dirigidos por Alfaro ya enfrentaron.

Así formará Ecuador esta mañana en su segundo partido mundialista.

