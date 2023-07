Dos hombres fueron sentenciados por tentativa de asesinato contra Edison Manjarrés, ex vicealcalde de Atacames, provincia de Esmeraldas. El hecho ocurrió el 13 de julio de 2022 cuando el funcionario aún ocupaba el cargo.

Mientras estaba en un gimnasio del centro de la ciudad, cuatro hombres lo interceptaron. En dos motocicletas se movilizaban y atacaron con varios disparos al hombre.

Antonio Rubén P. D. y Jordán Ramón V. P. fueron sentenciados a 15 años de prisión. Mientras que los otros dos atacantes son menores de edad y fueron procesados con base en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El ataque habría sido planificado a través de medios telemáticos. Los celulares les fueron requisados para las pericias del caso.

Allí se encontró que habían seguido a Manjarrés previamente. Un registro fotográfico de sus actividades fue hallado en los dispositivos.

“Pilas, que los dos guardaespaldas, están armados, carga un chofer, pero el chofer no está armado, hay que cerciorarse del que el chofer no esté armado para que no vayan a salir arrollando a la gente”, fue uno de los mensajes expuestos por la Fiscalía.

El entonces vicealcalde resultó ileso tras el ataque. Sus guardaespaldas lo protegieron. Aunque Manjarrés sí denunció haber recibido amenazas previas y un atentado anterior.

Además de la pena en prisión, los imputados deberán pagar una multa de 700 salarios básicos, es decir 315 000 dólares. Y a la víctima deberán pagar 15 000 dólares como medida de reparación integral.

