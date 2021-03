Shaquille O’Neal sufrió una dura caída en un combate de lucha

Shaquille O’Neal, exgloria de la NBA, tuvo que ser llevado en ambulancia hasta un hospital tras sufrir una aparatosa caída durante un evento de la empresa de lucha All Elite Wrestling, en donde decidió aparecer.

Durante la lucha, de parejas mixtas, O’Neal estaba fuera de la lona, esperando el relevo para actuar, su compañera estuvo a punto de ganar el combate, pero la otra parte de la pareja rival, Cody Rhodes, decidió intervenir y evitar así la derrota.

Rhodes entró al ring, evitó que su compañera perdiera y luego atacó a Shaquille O’Neal, quien intentó defenderse con un fallido manotazo y luego recibió un duro impacto de su rival luego de que este tomara viada impulsándose con las cuerdas.

Según el portal RT, » Otra grabación muestra a ‘Shaq’ tumbado en una camilla dentro de una ambulancia. Curiosamente, debido a su estatura de 2,16 metros, el deportista se ve obligado a doblar las rodillas para que puedan cerrar las puertas del vehículo».

