Shows inolvidables y polémicas en el Festival de Viña del Mar 2023

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile, volvió después de dos años suspendido por la pandemia de la covid-19. Artistas mundiales invitados, comediantes de renombre, y las competencias de música folclórica e internacional conquistaron la Quinta Vergara.

El certamen de música se vivió con gran alegría y expectativa tras dos años de suspensión por la pandemia, en 2021 y 2022, y otra edición, la de 2020, que se celebró a medio gas y entre manifestaciones sociales que sacudieron el país.

No obstante, la organización del festival tampoco fue fácil este año pues hubo diversas bajas en su cartelera que obligaron a buscar a nuevas figuras a última hora. El 7 de febrero se retiró el grupo mexicano Maná, por problemas de salud de su cantante y, una semana después, renunció el humorista que acompañaba a los mexicanos, Yerko Puchento.

Por ello, se substituyó a Maná con la música urbana de la argentina Tini, y el chileno Diego Urrutia, un comediante con una fuerte presencia en las plataformas Twitch y TikTok, con un público mayoritariamente joven completó la cartelera.

Una inauguración histórica

Durante la edición 62° se vivieron shows inolvidables. Las artistas femeninas del continente se llevaron la ovación de los asistentes en el evento más notable de la cultura latinoamericana que se celebró desde el 19 al 24 de febrero.

Karol G abrió el festival con una presentación inigualable. La artista urbana montó su actuación con varias apelaciones a su último álbum, allí canto en exclusiva su tema ‘Mañana será bonito‘ y la canción que estrenó cuatro días atrás ‘X si volvemos‘. Además, ofreció una colaboración inédita con el chileno Cris MJ y su éxito ‘Una noche en Medellín‘.

La organización le otorgó la gaviota de plata y la de oro, símbolo de la aprobación del público en el histórico anfiteatro del parque de la Quinta Vergara, en el corazón de Viña del Mar. Reconocimientos que ratificaron su ascenso exponencial en el último año.

El día inaugural del Viña del Mar 2023 lo completaron dos mujeres más: la cantante chilena de música urbana, Paloma Mami, y la comediante Pamela Leiva. La primera vez, en las seis décadas de historia del evento, que tres mujeres copan las tres principales actuaciones de la apertura.

Tini y Emilia conquistan la Quinta Vergara

Con un show plagado de energía, coreografías y cambios de vestuarios Tini Stoessel ganó las gaviotas de Oro y Plata. Durante casi 90 minutos, al argentina interpretó sus varios de sus éxitos, entre ellos ‘Miénteme‘, ‘Triple T‘, ‘Suéltate el pelo‘, ‘Carne y Hueso‘ y ‘Cupido‘, siendo aclamada por los asistentes que coreaban todas sus canciones.

El show del segundo día del Festival de Viña del Mar lo cerró la también argentina Emilia Mernes con su sencillos ‘Quieres‘, ‘Intoxicao‘ y ‘Cuatro Veinte‘. Ambas conquistaron al Monstruo de la Quinta Vergara y se llevaron una gaviota de plata y oro.

Polémica Alejandro Fernández

El mexicano Alejandro Fernández también presentó una gran performance, sin embargo, fue opacada por unos comentarios inoportunos al recibir la gaviota de plata que causaron revuelo en redes sociales y una ola de críticas.

Todo ocurrió cuando los conductores del certamen empezaron a interactuar con él para entregarle el reconocimiento de plata. Una de las modelos del evento, Rubia Soares, le entregó el galardón al hijo de Vicente Fernández, quien inmediatamente le dio un beso y un fuerte abrazo. Y dijo: “Ay qué ‘Gaviotota’, tú eres la morenaza Gaviota».

A este comentario inoportuno, se sumó una insólita respuesta de ‘El Potrillo’ al presentador Martín Cárcamo. «¿Qué te está temblando?», le consultó al cantante tras haberle recordado la primera vez que pisó el festival, a lo que él respondió «algo que está entre las piernas» en medio de risas incómodas.

Pese a ello, el show vivió momentos de disfrute y disgusto para algunos por lo que Fernández se retiró del escenario con las gaviotas de plata y oro en su regazo. También recibió un pequeño detalle en reconocimiento a la carrera de su padre.

Tres Dedos eliminado

John Taleb, conocido artísticamente como Tres Dedos, culminó su participación en el festival el miércoles 22 de febrero del 2023 tras recibir una polémica calificación. Su salida causó revuelo en redes sociales, incluso muchos aseguraron que la polémica por el Mundial de Qatar 2022 se confundió con la representación ecuatoriana.

Tres Dedos competía con el dueto chileno Yorka, la solista guatemalteca Zelaya, el colombiano Teo, la mexicana Ely Blancarte y la argentina Mila Manes. Su resultado final de 4,8, que no le alcanzó para continuar en la competencia.

No obstante, el público reconoció su talento en redes sociales, donde Tres Dedos agradeció el apoyo recibido en su travesía por el gran evento latinoamericano, donde dejó en lo alto el nombre del país con su sencillo ‘Lo Siento’.

Fito Páez regresa después de nueve años

El cantante argentino Fito Páez se presentó en la cuarta noche del Festival Internacional de Viña del Mar, su regreso al icónico escenario de dio tras nueve años de su último show. Tras una hora y media de show, donde repasó sus mayores éxitos, se llevó las gaviotas de plata y oro, y una gran ovación de los presentes en la Quinta Vergara.

Su presentación la realizó con colorido atuendo y presentó sus más reconocidos éxitos con ‘El amor después del amor’ y ‘Brillante sobre el mic’, donde conectó aún más con el público. También provocó la risa de los miles de asistentes al reaccionar de forma inesperada tras tropezar sobre el escenario.

El cantante estaba cerrando la segunda parte de su show cuando se levantó de su piano para dar las gracias al público y presentar a los integrantes de su orquesta. En ese momento comenzó a desplazarse por el escenario aplaudiendo cuando tropezó levemente con un parlante: “¡A la miércoles!”, exclamó y de inmediato recuperó la compostura en medio de risas.

Al cumplir casi una hora de show, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy le entregaron los galardones. «Es mi familia (Chile), hace muchos años que estoy aquí”, reconoció Fito Páez al llevarse bajo el brazo las gaviotas.

Cristina Aguilera por primera vez en Viña

Como ya se anunciaba, la cantante estadounidense Cristina Aguilera impactó y conquistó Viña. ‘Xtina’ sorprendió con un set de canciones enfocado en sus raíces latinas que le permitió llevarse una gaviota de plata y oro.

La artista de raíces ecuatorianas deslumbró con sus trajes y éxitos: Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Falsas esperanzas, Pero me acuerdo de ti, Feel This Moment, Beautiful, entre otros. Aguilera dedicó unas palabras a sus fans y agradeció por el entusiasmo en su debut en Viña. “Me hacen sentir en la cima del mundo. Muchas gracias por recibirme en su hermoso país”, señaló.

Cierre de Viña 2023

El colombiano Camilo y la cantante argentina Nicki Nicole cerraron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tras seis días de música con artistas internacionales y nacionales. Sus shows, al igual que los anteriores, fueron inolvidables y se llevaron gaviota de plata y oro.

Camilo hizo este viernes 24 de febrero del 2023 su gran debut en el festival. Su show lo realizó junto a su esposa, Evaluna Montaner. Allí presentó varios de sus canciones que han ganado terreno a nivele mundial, entre ellas ‘Ropa Cara’, ‘Por primera vez’, Índigo’ y ‘Machu Picchu’.

Mientras que Nicki Nicole también llenó las expectativas del exigente público y se mostró muy emocionada por el apoyo de los cientos de fanáticos. «Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. (…) Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre», expresó la cantante entre lágrimas ante los 15.000 asistentes al evento hacia el final de su actuación, cuando recibió las gaviotas.

La argentina ha sido una artista especial en esta edición del Festival de Viña del Mar, ya que ha formado parte del jurado profesional encargado de puntuar las competiciones por países, y ha compartido la semana con otros grandes nombres como la batería del mítico grupo chileno de rock, Juanita Parra, o el cantante urbano chileno Polimá Westcoast, entre otros.

Ganadores de la competencia internacional y folclórica

En la competencia internacional llegaron como finalistas la mexicana Ely Blancarte, con ‘After Party’, la representante de Guatemala Zelaya con ‘Como puedas’ y la banda chilena Yorka con ‘Viento’, quienes se enfrentaron por última vez para competir por la ansiada Gaviota de Plata y un premio económico.

Zelaya se llevó la categoría a «Mejor intérprete», donde obtuvo la Gaviota de Plata y un premio de 8 mil dólares. Mientras que la «Mejor canción», la obtuvo Yorka quienes además de la Gaviota de Plata, obtuvieron un premio de 26 mil dólares.

Y En la competencia folclórica,Frank Di, de México, se llevó el galardón a mejor intérprete en la competencia folclórica con su éxito ‘La última gota’. En tanto, la mejor canción fue ‘Warmisitay’, interpretada por Milena Warthon de Perú.

