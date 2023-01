Sol eliminó a Victoria de MasterChef Ecuador

Llanto, angustia y decisiones inesperadas fueron parte del último reto de eliminación de MasterChef Ecuador. La competencia se dividió en dos etapas y en la primera Johanna y Alexandra lograron subir al balcón.

🤪 ¡OTRA VEZ EMPATE! Que suban las dos era más que justo. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/L4FZ4sSxQ3 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023

Sin embargo, las lágrimas llegaron en la segunda etapa. Cada participante tuvo que cocinar, en 45 minutos, un plato libre que refleje una emoción.

Andrés tuvo que representar la nostalgia y el plato trajo a su mente recuerdos de su abuelo que no pudo controlar. Nombró a su plato Arturo y lo llevó a los jueces en medio de lágrimas. “Arturo era mi abuelo y se me fue cuando yo era muy pequeño. Nosotros no teníamos muchos que comer pero nunca nos faltó nada”, dijo.

😭No estoy llorando… Es un Andrés que se me metió al ojo. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/gvQJqmO8Fd — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023

Victoria fue la siguiente y la vergüenza la emoción que debía inspirarla, pero nada resultó como esperaba. Se dejó llevar por el concepto del reto y no priorizó los sabores. La salsa estaba muy líquida, uso mucha crema de leche y el pescado se pasó de cocción.

Victoria creó todo un concepto visual de su plato pero la cocciónn y sabores se quedaron de lado. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/5txiRVobvz — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023

Santiago tuvo que representar la sorpresa pero cometió errores que los jueces no perdonaron, la hoja de arroz estaba cauchosa y el pulpo duro.

Tras probar todos los platos, el momento más difícil de la noche empezó. Los jueces salvaron a Johjan, Andrés y Henry y la incertidumbre invadió el lugar

Contra todo pronóstico, Victoria y Santiago estaban en riesgo de ser eliminados y en ese momento una decisión aún más inesperada llegó. Sol, la portadora del Pin del Chef, tuvo que bajar del balcón para decidir quién continuaría en la competencia.

“Salvó a Santiago”, dijo y esa fue la peor noticia que pudo recibir Alexandra. Inmediatamente, la sorpresa, tensión y llanto invadieron el lugar y nadie podía creer lo que sucedió.

💔 Este es el momento exacto en el que Sol nos rompió el corazón. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/Ed6u0xS0Ij — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023

“Fue una de mis primeras amigas, mi roommate, la primera con la que cocine, siempre hemos estado ahí y se siente raro”, dijo Victoria tras escuchar la decisión de Sol.