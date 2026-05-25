Pareja a bordo de un tanquero fue asesinada a tiros en Santa Elena

Una pareja a bordo de un tanquero de combustible fue asesinada en Santa Elena.

Una pareja que viajaba a bordo de un tanquero de gasolina fue asesinada a tiros la mañana de este lunes 25 de mayo de 2026, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

Un hombre y una mujer fueron atacados dentro del vehículo pesado cuando se detuvieron en un semáforo en rojo en un concurrido sector de la ciudad.

Hombres no identificados a bordo de una motocicleta habrían disparado en varias ocasiones a las víctimas. Moradores del sector reportaron haber escuchado decenas de disparos.

Por la avenida Eleodoro Solórzano circulaba un bus de pasajeros que fue alcanzado por una bala perdida. Aunque uno de los cristales de las ventanas se trizó tras el impacto, ningún ocupante de la unidad de transporte resultó herido.