«Dejen de hacer esa política cochina», dijo el candidato a la Presidencia Otto Sonnenholzer ante supuestos ataques de otros candidatos, «están en fila todos los que me atacan (…) Dedíquense a difundir sus ideas, sus propuestas, dejen de lado la calumnia, la mentira. Hagamos política de la buena», precisó.

«Estoy decidido a seguir trabajando en el sentido correcto, una campaña ciudadana que se dedica a presentar las mejores soluciones objetivas, reales, sin mentir, sin demagogia para los problemas que hoy con urgencia necesitan ser atendidos», añadió el candidato este martes 11 de julio del 2023 en entrevista para Teleamazonas.

En cuanto a seguridad, Sonnenholzner sostuvo que trabajará en el control de las cárceles con tecnología, inhibidores de señal, sistema de escáner, de videovigilancia, apertura y cierre de puertas automatizado y la creación de regímenes de máxima seguridad.

Luego dijo que trabajará también en el control de armas con las Fuerzas Armadas, «invertir en la tecnología de inteligencia que les permita estar cinco pasos adelante de los delincuentes y no tres pasos atrás».

El fortalecimiento del sistema judicial, «permitiendo que jueces y fiscales puedan despachar, en los casos de mayor riesgo para sus vidas, telemáticamente», es otro de los puntos de las propuestas de campaña de Sonnenholzner.

Consulta Yasuní ITT:

A criterio del candidato, dijo que la consulta popular debió ser una consulta local. Sin embargo, aseguró que «vamos a trabajar, si es que gana el Sí, en conseguir los recursos a través de fondos verdes, de bonos de carbono, para compensar en algo lo que se produce allí».

Pero, asimismo resaltó que una vez que no haya presencia estatal en esa zona se dejará el paso libre a la deforestación y nuevamente se pondrá en riesgo ese ecosistema. Además, «no hay los 500 millones para desmontar y no hay el tiempo, un año no es suficiente para desmontar esa estructura», anticipó.

Fenómeno de El Niño:

El candidato dijo que este Gobierno es el encargado de poner en marcha el plan de prevención, el cual comprende: identificar rutas de evacuación, zonas de riesgos; definir refugios y puntos alimentación para las familias.

«Todo este trabajo preventivo es el más importante porque es el que salva vidas, lo económico seguro lo vamos a recuperar pero las vidas no», enfatizó el candidato.

Y añadió, «los casi 300 millones de dólares que han dicho que van aponer en prevención, háganlo, protejan los puentes. Las carreteras pueden estar en buen estado, si se va el puente ¿qué pasó?».

Segunda vuelta:

Finalmente, Sonnenholzner aseguró que está listo para ir a segunda vuelta en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. Reconoció que de ser el caso, pasaría como segundo candidato a dicha instancia electoral.

«Estamos preparados, creciendo, trabajando en una campaña positiva, ciudadana, optimista, con un proyecto de país que les sirva a todos los ecuatorianos», manifestó.

