Sin ninguna explicación detallada, Sony presentó un pequeño guiño que apuntaría la realización de una tercera entrega de ‘The Amazing Spider-Man’, película con una secuela protagonizada por el actor Andrew Garfield. Como era de esperarse, el vistazo generó revuelo en las redes sociales, en donde los fanáticos expresaron su emoción por esta posibilidad.

La publicación de Sony se encuentra en el perfil oficial de “Spider-Man: No way Home”, filme que reúne a las tres versiones recientes de Peter Parker: la del actor Tobey Maguire, la de Andrew Garfield y la de Tom Holland. Aparentemente, el video promocional solo anunciaba que la película estará en Digital y en 4K UHD y Blu-ray, el próximo el 12 de abril. Sin embargo, hay algo más.

We know, we know: Amazing.#SpiderManNoWayHome is now on Digital and on 4K UHD and Blu-ray on April 12! https://t.co/XCrRDQPjCq pic.twitter.com/1cZtf2q7ZK