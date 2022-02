Al parecer, el actor británico Andrew Garfield acabó con su faceta de Spiderman-Man luego de su monumental aparición en ‘No way Home’. Esto según una entrevista con la revista Variety, en los Premios del Sindicato de Actores, en la que Garfield declaró que no existen planes para volver a interpretar a Peter Parker.

“No hay planes, esa es la verdad”, dijo Garfield. “Quiero decir, todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida. Soy el chico que gritó lobo ahora, eso es todo”. Esta última frase hace referencia a las veces que, en diversas entrevistas, fue consultado sobre si iba a estar junto a Tom Holland y Tobey Maguire en el último filme del superhéroe arácnido.

Andrew Garfield says he has “no plans” to play Spider-Man again, but jokes that “everyone’s going to call me a liar for the rest of my life. I am the boy who cried wolf now.” https://t.co/IBvzOkUrxX | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/KRgTJw1Wr8