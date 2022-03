Spotify lanza advertencias de COVID-19 tras acusaciones a la plataforma de difundir información falsa

La plataforma de música Spotify ya muestra a sus usuarios advertencias, en todos los contenidos, sobre información de COVID-19 o relacionadas a la pandemia. La medida llega luego de que en otras redes sociales como Facebook y Twitter se implemente la característica a fin de evitar noticias falsas o publicaciones desinformativas sobre el coronavirus.

Previamente, usuarios y artistas habían criticado a Spotify de permitir la difusión de información falsa o engañosa sobre la pandemia de coronavirus y las vacunas. Especialmente se menciona la polémica sobre el podcast titulado ‘The Joe Rogan Experience’, programa en el cual se denunció por ser promotor de información errónea sobre la vacuna anticovid.

«No estoy tratando de promover la desinformación, no estoy tratando de ser controvertido,» Rogan dijo en el momento. «Nunca he tratado de hacer nada con este podcast que no sea solo para hablar con la gente”, añadió. Inclusive existieron reportes sobre temas con más coyuntura, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas a la nación presidida por Vladimir Putin.

Ahora, la plataforma reconoce los contenidos y los acompaña con un pequeño cartel en azul que les avisará cuando los contenidos que estén navegando se relacionen al coronavirus. Al presionarlo, los usuarios obtienen acceso a publicaciones de entidades reputadas, como la Organización Mundial de la Salud, y otras fuentes de contenido confiables. Esta nueva función todavía no se encuentra disponible en todos los países, sin embargo, portales de tecnología no descartan un anuncio oficial de similares medidas.

Fuente | Hipertextual/