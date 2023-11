Más de 60 vehículos serán subastados por la Aduana

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que llevará a cabo una subasta pública de vehículos, maquinaria pesada, naves y aeronaves, e invita a la ciudadanía a participar.

Según informó la entidad a través de un comunicado, la subasta se llevará a cabo el martes 14 de noviembre de 2023 a las 10:30 a través de la plataforma virtual de Zoom.

Los requisitos para participar en la subasta y los detalles de los lotes disponibles, incluyendo fotografías de los artículos a subastarse, estarán disponibles en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Entre los vehículos que figuran en la subasta están marcas reconocidas en el mercado. Modelos BMW, Nissan, Cherry, Mercedes Benz, Honda, Porsche, Toyota, Chevrolet, entre otras, de diferentes años de fabricación se encuentran en la lista.

El plazo para el pago de la tasa de inscripción, que permitirá a los interesados realizar sus ofertas, será hasta el 13 de noviembre de 2023.

De igual forma, el Senae informó que el reconocimiento físico de las mercancías se podrá realizar en el Depósito Temporal Contecon Guayaquil S.A. y la Bodega de Aduana BOMASA hasta el 10 de noviembre de 2023 .

También mencionan que el Secretario Ad-Hoc de la Junta notificará a los oferentes que han cumplido con los requisitos para su calificación, con el fin de que se presenten en el día y hora señalados para la subasta pública de bienes.

Las autoridades advierten que en caso de que el interesado no haya cumplido los requisitos, no será calificado. Su solicitud será rechazada y no será susceptible de reclamos.

