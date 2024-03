Hugo Larrea: Cuando a alguien le meten la mano al bolillo pueden haber reacciones

«Es una tarea difícil que puede generar muchas reacciones. Pero la obligación no surge a partir de la expedición de este acuerdo ministerial», apuntó Hugo Larrea, abogado, docente de derecho del trabajo habla sobre el techo en los sueldos del sector público.

«Cuando a alguien le meten la mano al bolillo pueden haber reacciones de cualquier naturaleza», recalcó Larrea este jueves 21 de marzo de 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Según Larrea, las escalas de nivel jerárquico existen desde 2019 «tanto que el mismo acuerdo menciona entres sus considerandos y antecedentes que están vigentes estas obligaciones«. Esto en el marco de la publicación de la tabla de salarios que regirá en el Nivel Jerárquico Superior del sector público este 2024.

La norma dice que ningún funcionario podrá ganar más de 5 072 dólares mensuales, lo equivalente al salario del Presidente de la República. Los pagos adicionales, de horas extra, beneficios de contratos colectivos, viáticos y otros son los que suman para que los sueldos superen el techo fijado.

Lea también:

Larrea cuestionó si esos pagos extra corresponden a conquistas laborales legítimas. «Lo que ilegítimamente surgió no puede ahora alegarse como una conquista o un derecho adquirido, que adicionalmente, no es u principio absoluto, no es algo inamovible«.

También recordó que «el mandato 8 establece la obligación de que los contratos colectivos desaparezcan, negocien, anulen esas cláusulas abusivas o estas prebendas o beneficios por horas extra no gozadas, etc».

«No es lógico que algún funcionario diga yo estoy dentro de la escala y estos 20 000 dólares adicionales son por horas extra, porque también existen normas de cumplimiento expedidas del mismo Ministerio para regular esos beneficios», insistió el docente.

Y aunque reconoció que pueden haber reclamos y demandas dijo que no debe ser un tema de preocupación. Lo contrario si se encuentra que existen contratos que cumplen con todos los parámetros legales.

También en Teleamazonas: