Pérez, Topic y Sonnenholzner suspenden campaña tras el asesinato de Alcalde de Manta

Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, candidatos a las Presidencia de Ecuador, suspendieron momentáneamente sus campañas electorales tras el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, este domingo 23 de julio de 2023.

Otto Sonnenholzner, candidato por la Alianza Actuemos, se pronunció sobre el violento hecho a través de Twitter y anunció que suspendió sus eventos de campaña por respeto a las familias de las víctimas y en rechazo a la violencia.

“El país continúa de luto por todas las muertes que se registran a diario a causa de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado. El lunes pasado asesinaron a nuestro candidato Rider Sánchez, hoy acabaron con la vida de Agustín Intriago y de Ariana Chancay”, publicó este domingo 23 de julio.

Hemos… — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) July 24, 2023

Por su parte, Yaku Pérez, candidato por la Alianza Claro que se puede, publicó un video en el que condenó el asesinato de Intriago y Chancay y envió condolencias a sus familiares.

“Así como ellos, miles de ecuatorianos son asesinados. Esto no puede continuar. Estamos de luto, en estas circunstancias he decidido suspender momentáneamente la campaña electoral y hago un llamado al resto de candidatos a la unidad nacional. El crimen no puede ganar a la paz”, aseguró.

Mensaje al país: 🇪🇨 pic.twitter.com/M3i8a9wnCy — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) July 24, 2023

Lo mismo ocurrió con Jan Topic. El candidato por la Alianza por un País sin Miedo aseguró que el crimen no puede quedar en la impunidad.

“Por respeto y el luto que vivimos todos en estos difíciles momentos y ante el dolor de ver a nuestro país tan golpeado por los crímenes atroces de las últimas horas. He decidido suspender de momento nuestra campaña territorial tanto por solidaridad como por la seguridad de todos nuestros brigadistas”, publicó.

Condolencias

El resto de aspirantes a la Presidencia de Ecuador también se pronunciaron. Daniel Noboa, candidato por la Alianza Acción Democrática Nacional, aseguró que Intriago “deja una huella imborrable en la ciudad que amaba y en los corazones de aquellos a quienes sirvió con dedicación y pasión”

Luisa González, candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana, y Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo – Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, publicaron mensaje en Twitter en los que expresaron su solidaridad con la familia de Intriago.

Xavier Hervas, candidato del Movimiento Reto, aseguró que “con profunda indignación y tristeza recibimos la noticia del atentado a Agustín Intriago, alcalde de Manta. Hoy más que nunca debemos entender que recuperar la paz y la unidad de la gran familia ecuatoriana debe ser la prioridad de todos. Mi solidaridad con Agustín y toda su familia”.

Por otra parte, Fernando Villavicencio, candidato del Movimiento Construye Ecuador, condenó el asesinato de Intriago. “Este nuevo crimen que enluta al país, deja al descubierto que el Ecuador está tomado por estructuras criminales. El gobierno de Lasso y los políticos tradicionales han sido incapaces de garantizar seguridad a los ciudadanos y a las propias autoridades”, sostuvo.

