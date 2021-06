Tadej Pogacar gana la quinta etapa del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar se impuso con soltura en la contrarreloj de 27,2 kilómetros del Tour de Francia.

Pogacar, del equipo UAE, fue el más rápido en la lucha contra el crono por delante del belga Wout van Aert y Van der Poel, tercero de la etapa.

Tadej Pogacar completó el trayecto en 32 minutos, aunque no logró arrebatar el maillot amarillo al holandés Mathieu van der Poel por escasos 8 segundos.

El resto de los favoritos perdieron mucho tiempo con respecto al ganador de la pasada edición.

El esloveno Primoz Roglic, segundo de la pasada edición, 45 segundos; el británico Geraint Thomas 1.19; el ecuatoriano Richard Carapaz se dejó 1.44 y el español Enric Mas 1.49.

En la clasificación general, el ecuatoriano Richard Carapaz bajó del tercero al noveno puesto.

