Mark Cavendish se impone en la cuarta etapa del Tour de Francia

El ciclista Mark Cavendish, del equipo Deceuninck, se impuso en la cuarta etapa del Tour de Francia, a sus 36 años y tras un impresionante esprint final.

Tan pronto como cruzó la meta, Cavendish rompió en llanto al conseguir este logro para su importante carrera deportiva. Su último triunfo en el Tour ocurrió hace 5 años.

Mark Cavendish, de origen Británico, completó la etapa en 3h20’17» para dejar en segundo lugar a Bouhanni y en tercero a Philipsen.

En la clasificación general, Van Der Poel se mantiene como líder, seguido por Alaphilippe y en tercer lugar en ecuatoriano Richard Carapaz, a 31 segundos.

🇬🇧 🇮🇲 @MarkCavendish took his 31st stage victory today, his first since 2016, and what a way to do it!



Relive an incredible final KM



🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish remporte sa 31ème victoire d'étape, sa dernière remonte à 2016, et de quel manière ! #TDF2021 pic.twitter.com/1jM0f4lXr0