Quién es Tammy Parra y por qué es tendencia en redes sociales

El nombre de Tammy Parra se convirtió en tendencia en redes sociales tras confirmarse la infidelidad de su pareja, Omar Núñez, días después de comprometerse. Su decepción amorosa ha levantado una ola de apoyo en redes sociales y también fuertes críticas a su exnovio.

Tammy es una influencer mexicana que acostumbra a compartir videos de belleza, historias, consejos y bromas en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde cuenta con más de 10 y dos millones de seguidores, respectivamente. Además vende suero para pestañas, producto que tiene gran acogida en el mercado.

Desde hace meses, los internautas hablaban de la relación de Tammy, ya que ella compartió varios videos de bromas en los que manifestaba su deseo de comprometerse, situación que provocó un sinnúmero de críticas.

En varios de sus videos, la joven aseguraba que Omar era una persona importante en su vida, incluso adquirieron una propiedad en la playa. Por ello, sus seguidores esperaban con ansias que anunciaran su compromiso.

A inicios de marzo la pareja viajó a Europa como regalo de cumpleaños de Omar. Sin embargo, lo que parecía una romántica experiencia terminó en un doloroso recuerdo. En su visita a París, él le propuso matrimonio y Tammy, muy contenta, decidió compartir la noticia con sus seguidores.

Días después empezaron a circular imágenes y videos de las historias de una joven que mostraba capturas de pantalla. En estas expuso que el exprometido de Tammy Parra le envió mensajes en los que le coqueteaba y se mostró interesado en concretar un encuentro íntimo.

Posteriormente, otra joven contactó a una influencer y le mostró capturas de pantalla aún más explícitas de las conversaciones con Omar Núñez. Incluso dio a conocer mensajes comprometedores y que él le pidió fotografías de ella desnuda.

En un primer momento, la mexicana confió en su pareja, pero las pruebas continuaron apareciendo y ella decidió terminar su relación. Con un video en su cuenta de TikTok, donde se muestra totalmente destrozada, confirmó su ruptura y pidió respeto para el difícil momento que vive.

«Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre. Sé lo que me merezco en mi vida y tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten, aunque me duela», dijo.

Además indicó que está en shock porque creía tener «una relación muy sana y linda», pero sobre todo pensaba que conocía a su pareja. «Me quedo con tranquilidad de que di mi 100%, mi lealtad y mi respeto. Esto no me va a derribar, simplemente me hará más fuerte (…). Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió una mujer chingonsísima. Saldremos de esta y volveremos a brillar», finalizó.

