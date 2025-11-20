Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Día a Día

Actualizada: 20 nov 2025 - 15:02

Chontacuro: la proteína del futuro

Seguro, versátil y sostenible, el chontacuro emerge desde la Amazonía ecuatoriana como una fuente poderosa de proteínas y grasas saludables.

Nuestra TV