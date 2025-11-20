Bajo un sol inclemente, las salineras mantienen vivo un ofic...

En Corto Emisión Central del jueves 20 de noviembre del 2025

Chontacuro: la proteína del futuro

Seguro, versátil y sostenible, el chontacuro emerge desde la Amazonía ecuatoriana como una fuente poderosa de proteínas y grasas saludables.