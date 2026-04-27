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Día a Día

Fecha de publicación 27 abr 2026 - 14:53

Recuperar el bosque sí es posible

Un estudio con más de 40 científicos revela que los bosques tropicales pueden recuperar más del 90% de su biodiversidad en apenas tres décadas.

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