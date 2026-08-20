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Día a Día

Actualizada: 20 ago 2026 - 13:21

El zoológico ahora es Wiwa

Seguramente algunos recordarán el antiguo zoológico en el corazón de Quito; otros apenas se estarán enterando de que leones, monos y otras especies convivían con el ruido de la ciudad. Hace tres décadas están en Guayllabamba y hoy, ese refugio de animales silvestres da un paso definitivo hacia la conservación bajo el nombre de Wiwa Quito. La historia de cómo este espacio evolucionó para exigirnos ser visitantes mucho más conscientes.

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