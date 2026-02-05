Video de varios estudiantes en Quito que ayudan a mudarse a un compañero se viraliza en redes

Video de estudiantes mudan las pertenencias de un compañero en Quito

Con cama en mano un grupo de amigos universitarios generó una ola de comentarios en redes mientras ayudaban a mudarse a un compañero.

El video grabado en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en la calle Iquique en el centro norte de Quito, ha generado una serie de reacciones que aplauden la acción de los jóvenes.

La grabación muestra a un grupo de compañeros que sin importar la mirada de los transeúntes y en plena acción colaborativa ayudan a un estudiante foráneo a mudarse de habitación.

Entre 11 compañeros, según se contabiliza en el video, y con bolsos, fundas, maletas e incluso una cama aún armada caminaron entre las calles del sector para mudar a su compañero.

La escena fue compartida ampliamente en redes sociales y generó comentarios de usuarios que alabaron la "sororidad" del grupo.

Entre los comentarios se leen frases como: “así se sobrevive la U”, “esa es la verdadera hermandad” y “el requisito real para graduarse”.