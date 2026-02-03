Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Cuenca festejará el carnaval 2026 con Nicky Jam y Trébol Clan en concierto

El concierto 'Cuenca Flow' se llevará a cabo el 14 de febrero, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El Municipio prepara una fiesta. 

Mauricio Bayas

Actualizada:

03 feb 2026 - 18:48

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció que el artista reguetonero Nicky Jam y la agrupación Trébol Clan serán parte de la agenda de artistas que se presentarán en el concierto 'Cuenca Flow' que alista el municipio por las fiestas del Carnaval 2026. 

'Cuenca Flow' se llevará a cabo el 14 de febrero, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El anuncio del concierto lo hizo a través de un video difundido en redes sociales. También detalló que el dinero recaudado servirá para comprar terrenos alrededor de Quimsacocha.

Además de los eventos del 12 y 14 de febrero, según la agenda del Municipio cuencano el 13 de febrero se realizará la tercera edición del Color Fest en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. En este evento se presentarán Lolabúm, Papaya Dada, Máquina Camelón y Swing Original Monks.

  • Box: 35 dólares
  • Palco: 20 dólares
  • Pista/Cancha: 12 dólares
  • Tribuna: 10 dólares
  • General: 5 dólares

