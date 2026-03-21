Punch, el mono viral del peluche, ahora tiene un mejor amigo

Punch, el pequeño macaco que busca consuelo en un peluche

El mono conocido como Punch se convierte en un fenómeno viral en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece aferrado a un oso de peluche, generando ternura entre miles de usuarios.

El primate llama la atención por su comportamiento: abraza, protege y no se separa del juguete, lo que muchos interpretan como una forma de apego emocional.

Los videos de Punch rápidamente se viralizan, acumulando millones de visualizaciones y comentarios que destacan la sensibilidad del animal.

El peluche se convierte en su “compañero inseparable”, provocando reacciones que van desde la ternura hasta reflexiones sobre el comportamiento animal.

Ahara no está sola

Días después de su viralización, nuevas imágenes muestran que Punch ya no está solo.

El mono aparece junto a otro primate, con quien comienza a interactuar y compartir tiempo, lo que muchos usuarios interpretan como la llegada de su “mejor amigo”.

La historia ha generado una nueva ola de comentarios, donde seguidores celebran que Punch tenga compañía.

Para muchos, el cambio representa una evolución en su comportamiento, pasando de un apego a un objeto a una interacción social real.

Expertos señalan que este tipo de conductas puede estar relacionado con la necesidad de compañía, especialmente en animales que han estado en situaciones de aislamiento o estrés.

El uso de objetos como sustitutos emocionales no es inusual en algunos primates.