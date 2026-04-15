La cantante Anitta presenta 'Choka Choka' y adelanta su álbum en el Saturday Night Live

Con este lanzamiento, Anitta consolida su proyección global y abre una nueva etapa en su carrera con un álbum que apuesta por identidad y expansión internacional.

La cantante brasileña Anitta marca un nuevo hito en su carrera al presentar su sencillo “Choka Choka” durante su debut en Saturday Night Live, uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento en Estados Unidos.

Durante su participación, la artista interpreta por primera vez en vivo “Choka Choka”, adelanto de su próximo álbum Equilibrivm, cuyo lanzamiento está previsto para el 16 de abril.

El tema, en colaboración con Shakira, refuerza su presencia en la escena internacional y anticipa una nueva etapa en su carrera.

Un nuevo álbum

“Equilibrivm” se perfila como uno de los proyectos más importantes de la cantante, siendo su octavo álbum de estudio.

El trabajo está dividido en dos actos:

Una primera parte en portugués , con sonidos brasileños como samba, funk y reggae

, con como samba, y Una segunda parte en inglés y español, enfocada en el mercado global

Además, Anitta sorprende al interpretar “Várias Queixas”, un clásico de gran relevancia en la cultura brasileña, reafirmando su conexión con sus raíces musicales.

Su participación en Saturday Night Live no solo marca un logro personal, sino que posiciona a la música brasileña en una de las plataformas más importantes a nivel mundial.