10 años del 16A: cómo preparar tu mochila para estar listo ante un terremoto

El terremoto de Ecuador de 2016, de magnitud 7.8, golpeó con fuerza las provincias de Manabí y Esmeraldas el 16 de abril de 2016. El desastre dejó 668 personas fallecidas y miles de afectados.

Más allá de las cifras, el sismo evidenció fallas importantes en infraestructura, especialmente en viviendas informales, y la necesidad de mejorar la preparación ante emergencias.

Las lecciones que no se pueden olvidar

Uno de los aprendizajes más importantes fue la solidaridad de la población, que se movilizó para ayudar en medio del caos. Por eso, cada 16 de abril se recuerda el Día Nacional de la Solidaridad.

También quedó claro que la educación es clave. Cerca de 280 escuelas sufrieron daños severos, afectando a miles de estudiantes y dejando en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura educativa.

La mochila que puede salvarte la vida

Una de las principales recomendaciones es tener lista una mochila de emergencia, pensada para sobrevivir al menos 72 horas tras un desastre.

Las características que debe tener esta mochila son:

Debe ser ligera.

Ser resistente.

Estar ubicada cerca de la salida de casa.

Lo ideal es tener una por cada miembro de la familia.

Entre los elementos básicos que debe contener se recomienda:

Agua (al menos 2 litros por persona al día)

Alimentos no perecederos

Enlatados o productos deshidratados de fácil consumo.

También es fundamental incluir un botiquín con insumos:

Gasas

Vendas

Alcohol

Analgésicos

Medicamentos de uso personal

La seguridad es otro punto clave, para ello debes incluir en la mochila:

Una linterna

Radio con pilas

Un silbato para pedir ayuda

Encendedor o fósforos

Estos elementos pueden marcar la diferencia en situaciones donde no hay electricidad o comunicación.

No olvides documentos esenciales

No se deben olvidar los documentos importantes como:

Copias de cédulas

Certificados o papeles clave deben guardarse en fundas plásticas o dispositivos digitales

Algo de dinero en efectivo

Esto facilitará cualquier trámite en medio de la emergencia.

Además, es necesario incluir ropa y abrigo: una muda completa, manta térmica, impermeable y zapatos cómodos para movilizarse con seguridad.

La higiene también cuenta. Productos básicos como papel higiénico, gel antibacterial y toallitas húmedas ayudan a mantener condiciones adecuadas en situaciones críticas.