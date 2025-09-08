Captan nueva imagen del cometa 3I/ATLAS; ¿qué se sabe de este objeto interestelar?

El cometa 3I/ ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025

Nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS fueron difundidas en redes sociales. Las fotografías se tomaron desde el Observatorio Internacional Gemini, al sur de Chile.

El objetivo principal de esta investigación era recoger el espectro del cometa para estudiar su composición y química. La iniciativa fue financiada en parte por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) y operado por NSF NOIRLab.

En las imágenes capturadas se muestra una coma amplia, compuesta de una nube de gas y polvo que se forma alrededor del cometa a medida que se acerca al Sol.

También se ve una cola que se extiende alrededor de 1/120 de grado en el cielo (donde un grado es aproximadamente el ancho de un dedo meñique de un brazo extendido) y que apunta en dirección opuesta al Sol.

Estas características son significativamente más extendidas de lo que aparecieron en imágenes anteriores del cometa. "Lo que muestra que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo a medida que viaja a través del Sistema Solar interior", detalla el obeservatorio en un comunicado.

Además detalla que las nuevas observaciones sugieren que el polvo y hielo de 3I/ATLAS son similares a los cometas nativos de nuestro Sistema Solar.

Tercer objeto interestelar detectado

El objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides). Es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta la fecha.

Su nombre está compuesto de la siguiente forma:

Nombre de la persona o el equipo que lo descubre , en este caso el equipo de los sondeos de ATLAS.

o el que lo , en este caso el equipo de los sondeos de La letra 'I' es para interestel ar, lo que indica que este objeto vino desde afuera de nuestro sistema solar.

es para ar, lo que indica que este objeto vino desde afuera de nuestro sistema solar. Y 3 porque es el tercer objeto interestelar conocido

Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar porque su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol y se ha determinado que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.

¿Peligroso para la Tierra?

La NASA indica que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta.

"Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 270 millones de kilómetros o 170 millones de millas. 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 210 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte", detalla la agencia del gobierno estadounidense.