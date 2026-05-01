ANT anuncia anulación masiva de 3 000 licencias de conducir profesionales en Ecuador

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Ecuador activará un protocolo de depuración tras identificar más de 3 000 licencias profesionales de conducir que carecen de sustento legal en su base de datos. También

El director ejecutivo de la entidad, Luis Darío Villacrés, confirmó que estos documentos obtenidos mediante vulneraciones al sistema y sin cumplir con los requisitos de ley entrarán en un proceso inmediato de anulación y judicialización. Dijo que aún se trabaja en la investigación.

Esta medida busca no solo invalidar los permisos fraudulentos para retirarlos de las carreteras, sino también identificar a las redes de corrupción y a los usuarios que evadieron los filtros de seguridad, enfrentándolos a posibles sanciones penales bajo la normativa vigente.

"Las profesionales sí tenemos ya más concreto son como 3.000 licencias que detectamos que fueron emitidas sin sustento, estamos en el proceso de judicializar eso para poder anularlas, pero en no profesionales también hay una cantidad importante", señaló Villacrés durante una entrevista radial.

La revelación expone debilidades en el sistema de control de emisión de documentos de tránsito en el país. ANT ha extendido su investigación a las licencias no profesionales, tras detectar que gran parte de estos documentos también fueron emitidos sin cumplir los requisitos legales.

Mediante una revisión interna exhaustiva, el organismo busca identificar cada caso a nivel nacional para anular los permisos irregulares y transparentar el sistema de emisión. Con esta medida, ANT busca garantizar que solo conductores debidamente capacitados y habilitados circulen por las vías, eliminando de raíz las inconsistencias que comprometen la seguridad vial en el país.