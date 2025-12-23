Fracasa el lanzamiento de un nuevo satélite japonés tras un fallo en el motor del cohete

El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó el por un fallo en el cohete H3 que lo transportaba, tras ser pospuesto el lanzamiento en dos ocasiones debido a problemas técnicos, sembrando dudas sobre la fiabilidad del cohete insignia nipón mientras se esclarece lo sucedido.

"Es extremadamente desafortunado que el lanzamiento del cohete H3 (...) haya fallado y lamentamos no haber podido cumplir con las expectativas del público", dijo la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) en un comunicado.

La agencia afirmó que está investigando lo sucedido tras el lanzamiento del cohete, que despegó a las 10:51 hora local del lunes 22 de diciembre desde el Centro Espacial Tanegashima en la prefectura meridional de Kagoshima.

El satélite, que debía separarse del H3 una media hora después del despegue, no logró alcanzar su órbita planeada a 400 kilómetros sobre la Tierra tras detenerse la propulsión de la segunda etapa del cohete antes de lo previsto, detalló el organismo.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, anunció en una rueda de prensa la creación de un equipo de investigación para esclarecer los detalles del incidente.

"Al estudiar las causas lo antes posible procuraremos recuperar la confianza y reanudar (los lanzamientos) lo antes posible", aseguró Yamakawa, que destacó su empeño en lograr que Japón logre la "independencia" en el acceso al espacio.

Por su parte, el responsable encargado del lanzamiento, Masashi Okada, reconoció que la agencia aún no sabe si el satélite llegó a desprenderse del cohete, por lo que todavía no puede asegurar su ubicación.

El responsable confirmó que la agencia no realizará nuevos lanzamientos hasta determinar por completo las causas del incidente.

El cohete H3 está destinado a convertirse en el nuevo vehículo insignia de carga pesada de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, reemplazo del H2A, y resulta clave para las aspiraciones del país asiático de potenciar su competitividad en el escenario global del sector aeroespacial.

"Se espera que el cohete H3 no solo contribuya a la implementación constante del Plan Básico de Política Espacial de Japón, sino que también satisfaga diversas demandas de lanzamiento, tanto a nivel nacional como internacional", dijo en un comunicado el Ministerio de Educación y Ciencia japonés tras el incidente.

"El Ministerio(...) investigará a fondo la causa de esta falla y tomará medidas inmediatas para restablecer la confianza en el cohete H3, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de garantizar su funcionamiento estable y continuo", añadió la oficina.

Un duro golpe

El primer H3 fue lanzado en marzo de 2023, pero el motor de la segunda fase no logró encenderse y la agencia aeroespacial tuvo que ordenar su autodestrucción en vuelo, resultando en un fracaso que golpeó duramente la industria aeroespacial nipona.

El lanzamiento de este lunes, previsto inicialmente para el 7 de diciembre, ya tuvo que ser pospuesto dos veces tras detectarse anomalías en la plataforma de despegue y en el propio cohete.

Por su parte, la red de satélites Michibiki forma parte del Sistema Satelital Quasi-Zenith, un proyecto japonés que persigue perfeccionar los datos de ubicación en el archipiélago con el fin de consolidar una red autónoma de siete satélites para el año fiscal 2026, eliminando la dependencia de sistemas extranjeros.

Hasta el momento, Japón ha logrado poner en órbita cinco de los siete satélites planeados, con los que espera ser capaz de proporcionar información de ubicación en el archipiélago utilizando solo satélites japoneses, sin depender de aparatos extranjeros.