'Los Ahogados', una película ecuatoriana que sacude los silencios familiares y verdades incómodas

Giovanna Andrade y Amelia Yépez, en una de las escenas de Los Ahogados, que se estrenó el 4 de septiembre a escala nacional.

'Los Ahogados' es una película dirigida por Juan Sebastián Jácome y protagonizada por Giovanna Andrade, reconocida actriz ecuatoriana, que sumerge al público en el universo emocional de una madre que enfrenta el abismo de proteger a su hija adolescente. Todo, al mismo tiempo que busca sostener un matrimonio que se tambalea bajo el peso de una verdad peligrosa.

La trama sigue a Marcela, una novelista y madre de familia cuya realidad comienza a desmoronarse tras la misteriosa muerte de una joven dentro de su casa. La cinta conduce al espectador por un laberinto de silencios, tensiones sociales y recuerdos fragmentados, donde lo emocional se mezcla con lo psicológico.

“Marcela es un personaje que calla más de lo que dice, y ahí está su complejidad. Interpretarla fue una experiencia transformadora, y profundamente humana”, comentó Giovanna Andrade, actriz protagónica durante el preestreno de la cinta.

El thriller está basado en hechos reales. Jácome precisó que hace años se conoció sobre la muerte de una joven en una casa de una familia pudiente en Quito. Por unos días, la noticia ocupó un espacio en los medios, pero luego vino un silencio absoluto por parte de las autoridades y no se supo en qué terminó el caso.

La actriz Amelia Yépez, que interpreta a Emilia, durante el filme de la película en Quito. Cortesía.

El filme apuesta por un thriller de suspenso psicológico con sello local, alejándose del drama tradicional para ofrecer una narrativa de intriga sostenida por el lenguaje emocional. Es una propuesta estética sugerente y cuidadosamente construida, donde cada gesto, objeto o mirada puede alterar el rumbo de la historia.

“Los Ahogados nace de una necesidad personal de hablar sobre lo que no se dice, sobre cómo el silencio puede convertirse en una forma de violencia. Queríamos explorar la tensión entre lo íntimo y lo social, entre la memoria y el olvido”, señala Juan Sebastián Jácome, director de la película.

En esta historia, los silencios no solo incomodan: ahogan. Es una apuesta narrativa inédita en el cine ecuatoriano, declaró el director.

La cinta fue rodada en Quito, con locaciones reales intervenidas por la artista argentina María Belén Draghi. El elenco lo completan el actor boliviano-brasileño Fernando Arze Echalar, junto a Amelia Yépez, Pilar Olmedo, Diego Naranjo, Arturo Calahorrano, entre otros.

Se trata de una coproducción entre AbacaFilms (Ecuador) y Raindogs Cine (Uruguay), y cuenta con el respaldo de Visit Films (EE.UU.) para su distribución internacional.

En 2024, Los Ahogados fue parte de la sección Goes to Cannes en el Marché du Film de Cannes y ganó cuatro premios internacionales en el mercado Ventana Sur.

Reconocimientos internacionales

Su potente narrativa y estética la llevaron a ser seleccionada por la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador para representar al Ecuador en la 40ª edición de los Premios Goya.

La película se estrenó el jueves 4 de septiembre del 2025 y estará en cartelera en cadenas de cines del país en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta.