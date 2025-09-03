Lady Gaga sorprende en el final de Merlina 2 con su personaje de profesora; ¿tercera temporada?

Lady Gaga tiene un cameo en el final de Merlina 2

Merlina 2 estrenó su final este miércoles 3 de septiembre del 2025. Una de las sopresas más comentadas es el cameo de Lady Gaga, quien interpreta a una nueva y misteriosa profesora de Nevermore.

La serie, protagonizada por Jenna Ortega como 'Wednesday Addams', es uno de los mayores éxitos de Netflix. En esta ocasión se sumó Gaga con su habilidad para sorprender en la actuación.

Las primeras imágenes de la cantante estadounidense mostraron el nuevo enfoque de la serie. Con piel pálida, cejas y cabello completamente blanco, vestida con tonos ceniza y acompañada por Dedos se adelantó lo que traería su interpretación.

"Una visión venenosa", escribió Netflix para enfatizar en este final oscuro de la segunda temporada, que también tiene un toque divertido y cliffhanger para mantener el éxito a nivel mundial.

Lady Gaga como Rosaline Rotwood

Lady Gaga da vida a Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de Nevermore. También presentó su canción original para la serie llamada 'The Dead Dance', un tema con ritmos oscuros y funky.

"Habla de cómo el fin de una relación puede matar la esperanza en el amor, pero también de cómo renacemos bailando con nuestros amigos”, contó la artista en la presentación del tema en la Graveyard Gala, un evento exclusivo organizado por Netflix y Spotify en Nueva York.

El spin-off de Netflix de La familia Addams lanzó la carrera de Jenna Ortega y revivió la moda gótica. Además, en su primera entrega, en 2022, se convirtió en el segundo programa más visto de Netflix después de "El juego del calamar", registrando 252 millones de visitas.

¿Qué trae el final de la segunda temporada?

A la segunda temporada, dirigida por Tim Burton, la familia de Wednesday tiene papeles más importantes, en particular su madre, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), y su padre, Gomez Addams (Luis Guzmán).

Merlina Addams vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Durante este tiempo deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, y se verá envuelta en un misterio sobrenatural.

Los giros de la serie han sorprendido a sus fanáticos. Uno de los aspectos más relevantes será la amistad entre Wednesday (Jenna Ortega) y Enid (Emma Myers).

Pero también llegarán nuevos personajes Agnes (Evie Templeton), una estudiante con cierta obsesión por Wednesday, y Slurp (Owen Painter), un zombie con hambre de cerebros, que pone un toque grotesco y gracioso a la serie.

En el desarrollo de la historia se conocerán tramas secundarias. Los dos últimos episodios cerrarán las partes importante, pero también dejaron pistas para una posible tercera temporada.

¿Habrá una tercera temporada?

El final de esta temporada puede causar grandes emociones o frustrar, pero mantiene el interés e incluso se podría pensar en una tercera temporada.

Hasta este miércoles 3 de septiembre, no se ha confirmado nuevos capítulos, sin embargo, por su éxito y el interés de los productores por seguir explorando la historia de Merlina podría garantizar un regreso de esta producción.

Una tercera temporada también dependerá de los personajes, pues se encuentran involucrados en otros proyectos de cine y televisión.