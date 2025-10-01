"Jesús, Luz del Mundo" llega a los cines con voces estelares de Marcos Witt y Sebastián Caicedo

Jesús, Luz del Mundo se estrena el 2 de octubre en los cines.

La esperada película animada "Jesús, Luz del Mundo" llega a los cines el 2 de octubre del 2025 y trae el talento de animadores detrás de clásicos como "Mulán" y "El Rey León".

Producida por Canzión Films junto a El Proyecto Poema de Salvación, esta obra cuenta con un elenco de voces en español liderado por Marcos Witt, Sebastián Caicedo y Saraí Rivera, prometiendo una experiencia emotiva sobre la vida de Jesús vista por el apóstol Juan.

Dirigida por Tom Bancroft y John J. Schafer, con Tony Bancroft como supervisor de animación, la película combina un estilo 2D nostálgico con una narrativa fresca. El reparto incluye a José Ángel Torres, Kike Pavón, Samu Robles como Gestas y Desirée Durand como Salomé.

Sebastián Caicedo, conocido por "El Señor de los Cielos", dijo: “Darle voz a Pedro es un honor que va más allá de actuar, es parte de un legado de fe”. La historia sigue a Juan, quien encuentra en Jesús una solución a los problemas de su familia, iniciando una aventura transformadora.