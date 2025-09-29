'Hiedra', de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, logra mención especial en San Sebastián

'Hiedra', de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán sigue consechando éxitos en festivales de cine internacionales.

Dentro de Horizontes Latinos se entregaron menciones especiales a las películas 'Un cabo suelto', del uruguayo Daniel Hendler, y 'Hiedra', de la ecuatoriana.

La categoría de Horizontes Latinos reúne a una selección de largometrajes producidos en América Latina o dirigidos por cineastas de la región.

El largometraje triunfó previamente en la Biennale de Venecia y llegó a participar en la sección de Horizontes Latinos del 73° Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En San Sebastián triunfó la película 'Un poeta', del colombiano Simón Mesa, y la actriz argentina Camila Plaate, como la mejor interpretación de reparto.

En el mismo certamen también se galardonó a la cinta argentina 'Otra mirada', de Milagros Mumenth, con el premio Otra Mirada, que premia al cine con perspectiva de género.

'Belén' de la también argentina Dolores Fonzi, recibió una mención especial en la misma categoría.

San Sebastián es un festival de categoría A, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, que se ha consolidado como un espacio clave para el cine de autor y una ventana para la cinematografía latinoamericana en Europa.