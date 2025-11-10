Lionel Messi regresa al Camp Nou y deja un mensaje lleno de nostalgia para el FC Barcelona

El astro argentino Lionel Messi en el Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona, durante su visita al club donde marcó un antes y después en la historia de los 'blaugranas'.

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, el astro argentino Lionel Messi despertó la emoción y la nostalgia de millones de fanáticos del FC Barcelona tras publicar en su cuenta de Instagram su visita al Spotify Camp Nou.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma”, escribió Messi.

El mensaje, acompañado de imágenes de su recorrido por el estadio, generó una ola de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores, quienes sueñan con verlo regresar al club donde hizo historia.

Messi disputó su último partido con el Barcelona en mayo de 2021, frente al Celtic, encuentro en el que marcó su último gol como “blaugrana” y selló la victoria por (2-1).

El legado de 'la era Messi' en el FC Barcelona

Durante 21 años, el FC Barcelona fue el hogar de 'la Pulga', quien llegó al club en el año 2000 como una joven promesa y se convirtió en su máximo ídolo.

En total, ganó 35 títulos, incluyendo:

10 Ligas

4 Champions League

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

Su último título con el equipo fue la Copa del Rey 2020-21.

Con esta publicación, el campeón del mundo reavivó la ilusión de los aficionados que aún esperan verlo vestir una vez más la camiseta azulgrana después de su inesperada salida del club.