La Selección de Argentina presentó la camiseta que utilizará en el Mundial 2026

Lionel Messi es parte de la campaña promocional de la nueva camiseta de Argentina.

Argentina presentó, en la jornada del 5 de noviembre del 2025, la camiseta que usará en el Mundial de Norteamérica 2026. En las imágenes se mira a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, entre otros.

Según informó la Asociación de Fútbol Argentino, el diseño permite que los jugadores tengan a su disposición una indumentaria que los mantenga frescos y cómodos para la competición que se realizará, de junio a julio del 2026, en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Teleamazonas es el canal oficial del Mundial 2026 y transmitirá las emociones de la fiesta más importante del fútbol. Argentina es el campeón defensor, tras su victoria en la Copa de Catar, en diciembre del 2022.

La nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026. @argentina

La vestimenta titular de Argentina posee las tradicionales franjas verticales en tres tonos de celeste, "inspirados en las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022".