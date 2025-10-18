EN VIVO: Samantha Quenedit compite en Tailandia por la Miss Grand International 2025

Samantha Quenedit compite en la gala final del Miss Grand International 2025 este sábado 18 de octubre del 2025. La ecuatoriana busca adjudicarse dos títulos de este certamen de belleza.

Con su carisma, pasarale y presencia escénica, la bailarina y cantante de 25 años logró ubicarse en el top 20 de traje de baño y traje típico. Hoy se definirá a la ganadora de ambas categorías.