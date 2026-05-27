Actualizado: 27 may 2026 - 11:53
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Lo que no sabias de los besos de tu mascota
Valeria Páramo, veterinaria, explica qué cuidados debemos tener con las muestras de cariño de nuestras mascotas y por qué es importante mantener ciertos límites.
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Valeria Páramo, veterinaria, explica qué cuidados debemos tener con las muestras de cariño de nuestras mascotas y por qué es importante mantener ciertos límites.