12 aplicaciones con IA que debe tener en el celular para realizar tareas diarias con facilidad

Las aplicaciones con inteligencia artificial han tomado fuerza en los celulares.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar las tareas diarias. La rapidez y facilidad para resolver problemas o crear contenido han permitido su inclusión en dispositivos de forma récord.

Los celulares constantemente emplean este tipo de tecnología para convertirlos en más atractivos y las aplicaciones son más frecuentes. El apoyo en el aprendizaje, herramientas para transcribir, editar videos, convertir el texto a voz, generar imágenes u organizar sus actividades son parte de las funciones de 12 aplicaciones necesarias en un celular.

A continuación la lista de las apps indispensables para solventar tareas:

Chat GPT, un cerebro extra

Es un programa de inteligencia artificial conversacional, desarrollado por OpenAI. Esta aplicación sigue las instrucciones de las solicitudes que ingresen sus usuarios y responde de forma detallada.

Otter, transcribe reuniones

Es una herramienta de inteligencia artificial para transcribir y resumir reuniones, clases y conversaciones de voz en tiempo real. Esta aplicación toma notas de reunión automatizadas para Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y más.

Está disponible en inglés, español y francés. Sus características claves son: chat, canales, graba y transcribe, notas y resúmenes automatizados, edita y resalta, organiza y expone.

CapCut, edita videos

Ofrece funciones de edición de videos fáciles de usar, fuentes y efectos gratuitos. También cuenta con herramientras gratuitas avanzadas, como animación de fotogramas clave, cámara lenta suave, chroma key y estabilización.

Con la inteligencia artificial se pueden generar subtítulos automáticos, texto a voz en varios idiomas y con diferentes voces, y eliminación de fondos.

Elevenlabs, texto a voz con calidad de cine

Es la aplicación líder en generación de voz con IA. Está diseñada para creadores de contenido, influencers y profesionales y disponible en más de 70 idiomas (español, francés, alemán, mandarín, cantonés, japonés, coreano, ruso, árabe e hindi).

Elevenlabs permite crear, editar y publicar directamente desde la aplicación. Además, tiene la opción de guardar y exportar archivos de audio, cuenta historias creando subtítulos de voz, voces en off o podcasts con IA.

Lensa, fotos con IA

Retoca las fotografías con un solo toque, elimina distracciones, aplica filtros y efectos modernos y crea avatares únicos con IA. Es una aplicación solo para celulares, no cinluye editores en línea.

Entre las principales novedades de la aplicación se encuentra el retoque de fotos antiguas sin esfuerzo y sin necesidad de realizar ajustes manuales, eliminar cualquier objeto no deseado de tus fotos; ofrece filtros y efectos perfectos para cada estado de ánimo, filtros minimalistas y faciales para un retoque natural; desenfoque del fondo con un estilo profesional;

Grammarly, teclado de escritura

Crea textos inteligentes y pulidos al instante y con facilidad. Sus funciones más populares son: sugerencia de ortografía, gramática y concisión; recomendaciones de vocabulario, detección de tono, predicciones, autocorrección y predicciones de emojis y barra de búsqueda.

Notion AI, organiza tu caos

Es una app de productividad donde puedes escribir, planificar y organizar notas, proyectos, tareas y más, todo en un solo lugar.

Organiza apuntes, realiza seguimiento de las tareas y gestiona proyectos fácilmente. Incluso puede llevar un registro de las calificaciones y objetivos, y mejorar el rendimiento académico.

Replika, charla emocional

Es un chatbot líder en la industria. Esta enfocado para quienes buscan un amigo sin prejuicios, drama ni ansiedad social. Por medio de esta herramientra se puede crear una conexión emocional real.

Los usuarios pueden crear su propio chatbot con IA, ayudarlo a desarrollar su personalidad, hablar de sus sentimientos o cualquier otro tema.

Poe, compara respuestas

Esta aplicación ofrece experiencias conversacionales fluidas, mejora la productividad y genera contenidos creativos. Sus características principales son acceso rápido y fiable, generación multimedia, combinación y comparación en un solo chat y herramientas avanzadas para crear chatbots.

Bing AI, busca y crea imágenes

Ofrece respuestas rápidas e inteligentemente seleccionadas. Lo más interesante de esta aplicación es la búsqueda Copilot en Bing, crea imágenes de palabras con IA, búsqueda visual o por voz y consulta la previsión para el día y la próxima semana.

Motion, creación sencilla

Generar automáticamente vídeos completos a partir de una indicación texto, audio, vídeo, archivo, enlace y más. Todos los usuarios tienen un plan gratuito con 200 créditos, pero puede generar más video con planes de pago.

Puede descargar videos directamente desde la plataforma y, de forma opcional, descargar la historia completa (incluyendo guiones, imágenes y videoclips) como archivo .zip para edición y composición de terceros.

Admite como idiomas el holandés, inglés, español, francés, portugués, japonés, chino, coreano, árabe, malayo, vietnamita, indonesio, tailandés, ruso e italiano como idiomas de salida.

Voicemod, cambia tu voz

Graba mensajes con cambiador de voz divertidos, convirtiéndolos en robor, demonio o ardilla, y permite compartir de forma inmediata por aplicaciones de comunicación o redes sociales.

Tiene más de 500 000 sonidos meme, desde éxitos virales hasta clips de nicho raro.