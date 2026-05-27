Por qué el jurado le ha dado un revés a Elon Musk: las claves del gran juicio a la IA

Un miembro del jurado lee el veredicto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers en el caso Musk vs OpenAI en un tribunal federal de Oakland.

El gran juicio a la Inteligencia Artificial en lo que va de siglo ha acabado de tapadillo, con muy poca fanfarria. Perdió Elon Musk y ganó OpenAI de calle. Sobre todo porque el jurado ha considerado que la denuncia de Musk estaba fuera de plazo.

Los hechos habían caducado. Ni el jurado primero, ni la jueza después han entrado a valorar la denuncia de Musk. Es como si la final del Mundial no acabara jugándose porque un equipo no puede presentarse. Alguien acaba ganando, pero sin saber si en realidad lo merece.

Estas son las claves:

1. Un simple “tecnicismo de calendario”. Así lo ha definido Musk, pero si llevó el caso a tribunales tan tarde también es culpa suya.

Musk denunció a Sam Altman y Greg Brockman, cofundadores de OpenAI, por haber abandonado la entidad sin ánimo de lucro, que crearon entre otros con donativos del propio Musk, para convertirla en una empresa normal.

Musk dice que así han olvidado su misión inicial: una IA en beneficio de la humanidad, que “no nos mate a todos”, en palabras de Musk en el juicio. Y encima se han hecho millonarios a su costa.

OpenAI replicó que él mismo había pensado ya en aquellos años iniciales en convertirles en una empresa. También que Musk ha denunciado justo ahora porque ChatGPT es un éxito y si ganaba subyugaba uno de los máximos rivales de su propia empresa de Inteligencia Artificial, xAI.

Al final ese tecnicismo es algo más: el jurado y la jueza le han dicho a Musk que si tanto le preocupaba la humanidad, podía haber denunciado antes.

2. ¿Ha ganado Sam Altman? La respuesta corta es sí.

OpenAI seguirá siendo líder del mercado con ChatGPT, saldrá a Bolsa este año y no deberá pensar más en Musk por ahora. Pero la imagen del juicio no ha sido buena. Musk ha insistido una y otra vez en cómo se han enriquecido Altman y Brockman.

Los chismorreos que han ido surgiendo muestran a humanos banales en luchas de poder eternas, como críos con un juguete enorme en las manos.

Altman aspiraba a tener una imagen de santo y pacificador de la IA. Se quedará con una de magnate de la IA. Mientras, Anthropic y Google siguen comiéndole terreno en el mercado y en los titulares.

3. Esto no ha terminado.

En las puertas del tribunal de Oakland donde han transcurrido las tres semanas de juicio, el abogado de Musk, Marc Toberoff, tenía “solo una palabra” sobre el veredicto: “Apelación”. “Esta guerra no ha terminado.

Estamos firmemente convencidos de que lo que ocurrió con OpenAI estuvo mal a un nivel muy básico: no puedes recaudar millones de dólares como entidad benéfica subvencionada con dinero público y luego, cuando te conviene, convertirte sin más en una empresa con ánimo de lucro en la que los directivos y consejeros de esa misma entidad benéfica se enriquecen por valor de miles de millones”, ha declarado Toberoff.

4. La gran pregunta sigue pendiente.

Hay algo que el juicio no ha resuelto: ¿lo que ha hecho OpenAI se puede hacer? ¿Puede una entidad sin ánimo de lucro convertirse en una empresa con ánimo de lucro sin que pase nada?

En respuesta a la falta de un veredicto claro, había fans de Musk sugiriendo que a partir de ahora podrían crear entidades sin ánimo de lucro con todos sus beneficios para luego saltar a ganar dinero a saco.

5. Otro problema de fondo.

La IA es uno de los grandes debates de nuestra época: está ya influyendo en empleos, universidades, hospitales y tribunales. Incluso lo más jóvenes, que en teoría deberían beneficiarse como nadie, no lo ven nada claro.

Nadie sabe cuál será el impacto definitivo, si será bueno o malo. Pero si el debate central de la IA, en lugar de cómo curará el cáncer o resolverá el problema de la energía, se centra en quién acabará ganando más millones o más cuota de mercado, habrá mucho que perder.

Contenido publicado el 19 de may de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.