China sanciona a plataformas digitales por no etiquetar contenido generado con IA

Las autoridades chinas sancionaron a tres plataformas digitales por no etiquetar contenidos generados con inteligencia artificial (IA), en una nueva muestra de la regulación a esta tecnología.

La Oficina de Asuntos del Ciberespacio informó que detectó problemas en Jianying, Maoxiang y Jimeng AI por no "implementar de manera efectiva" las normas sobre identificación de contenidos con IA.

Según el comunicado, esas irregularidades vulneraban disposiciones de la Ley de Ciberseguridad y la normativa provisional sobre servicios de IA generativa.

China mantiene planes para estandarizar el etiquetado

El organismo señaló que ordenó a autoridades locales que adoptaran medidas contra esas plataformas, órdenes de rectificación, advertencias y "sanciones severas" contra los responsables.

La Administración del Ciberespacio de China presentó en 2024 planes para estandarizar el etiquetado de contenido generado por inteligencia artificial (IA) para "proteger la seguridad nacional y los intereses públicos".

"Los proveedores que ofrecen funciones como descargar, copiar o exportar materiales generados por IA deben asegurarse de que se incorporen etiquetas explícitas en los archivos", señaló el texto.